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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 14:22 BJT

国际油市：美元走强推动布兰特原油跌向106美元，但中国数据带来支撑

0517GMT，布兰特原油3月合约 小跌0.16美元，报每桶106.32美元。3月合约 上周五收高0.73美元。

美国原油2月合约 走低0.69美元，报93.68美元，上周五结算价上涨0.41美元，收在两周高位。周一纽约商交所的场内交易将因马丁路德金日休市，当日没有结算。

“美元走强看来似乎在亚洲交易时段发挥相当大的影响。我认为至少那是油价下跌的部分原因。”Le Brun称。

中东和北非供应增加的预期，可能令布兰特原油本周承压。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/张若琪 审校 王洋/杜明霞)
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