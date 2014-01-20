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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 14:21 BJT

韩国股市：小幅收高，受中国GDP数据和低接买盘提振

路透首尔1月20日 - 韩国股市周一收高，受中国国内生产总值(GDP)数据好于预期以及逢低买盘提振，三星电子等权重股上涨。

但本周关键经济数据和企业财报出炉前，投资者对追高市场保持谨慎。

韩国综合股价指数 收高0.5%至1,953.78点。

机构投资者买超583亿韩元韩股，支撑大盘。

权重股三星电子 和现代汽车 分别上涨1.9%和1.1%。这两家公司均将于本周稍晚公布10-12月当季业绩。(完)
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