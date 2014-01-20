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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 14:29 BJT

欧洲个股：标致监事会批准增资计划，东风和法政府各占14%股权--报导

路透巴黎1月20日 - 据法国回声报报导，PSA标致雪铁龙 监事会已经批准一项增资提案，其中中国东风汽车 及法国政府各占14%股权。

该报引述匿名消息人士称，现有方案将总共增加约30亿欧元的资本，法国政府和东风将均分原始股销售，认股权配售价为每股约7.5-8欧元。

报导称，东风与法国政府将分别注入约7.5亿欧元(10.2亿美元)。标致家族目前持有标致近25%的股权，但此后将稀释到14%左右。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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