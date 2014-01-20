中国股市：沪综指收跌至近六个月新低，新股即将批量上市市场心态谨慎

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周一收跌至近六个月新低。分析师表示，新股将大批量上市会带来资金分流，同时春节临近市场心态趋于谨慎，今日大盘破位下跌，前期涨幅较大的医疗、制药板块领跌大盘，量能极度萎缩则预示短线可能出现技术性反抽。
沪综指 收报1,991.253点，跌13.696点或0.68%，此前最低收盘为去年7月30日的1,990.06；上证A股今日成交额482亿元人民币，创逾13个月最低，上日为570亿元。
“新股申购和上市交易都会带来炒新资金的分流，加之春节期间是一年中资金最紧张的时期，整个宏观层面和市场层面的资金紧张都会给市场带来压力。”方正证券策略分析师陈敏表示。
周日晚间深交所公告显示，本轮新股发行改革重启后，新宝股份、良信电器、我武生物等深市首批8只新股将于1月21日集中上市。
上周五上市的IPO重启后首只新股纽威股份 收报跌停至22.81元。
陈敏并认为，目前的经济增速基本符合市场预期，处于投资者能够接受的范围之内，对市场影响较为有限。
中国国家统计局周一公布，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，在市场预期范围内，未来料将延续平稳态势。[ID：nL3T0KU05E]
沪深300指数 收报2,165.993点，跌0.57%；沪深300指数期货主力2月合约 尾盘报2,185.2点，跌0.55%，成交555,200手。（完)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。