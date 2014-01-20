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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 14:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆从103.86缓慢回升

0622GMT

* 美元/日圆逐渐回升，交叉盘反弹和日股走势亦提供支撑

* 日经指数下跌，欧元/日圆、澳元/日圆和英镑/日圆出现买盘

* 除了东京定盘前的一些买盘，交易量很小

* 美国假日导致许多市场人士退居观望

* 美元/日圆能够回升到云区转换-基准线103.96-98上方

* 104.50前方仍存在卖压，104.50上方有一些停止单

* 下方仍有一些日本投资者的逢低买单(完)

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