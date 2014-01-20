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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 14:35 BJT

日本股市：日经指数跌至一周低点，任天堂因发布获利预警而暴挫

路透东京1月20日 - 日股日经指数周一跌至一周低点，因日圆走软的趋势暂停，投资者避免建立风险仓位。任天堂 大跌，因这家游戏公司发布年度获利预警。

日经指数 收低0.6%，报15,641.68点，盘中最低来到15,574.23点，为1月14日以来最低位。日经指数已经是连续三个交易日下滑。

东证股价指数 跌0.3%，收报1,293.86点，仅有22亿股易手，成交量为12月17日以来最低，因美国市场今日逢假期休市，市场交易减少。

任天堂收低6.2%，盘中一度大跌18.5%至11,935日圆，为11月8日以来最低股价，并且是盘中交投最活跃的个股。（完）
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