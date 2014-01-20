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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 14:59 BJT

日本财政：政府有望在2015/16财年实现预算赤字减半目标--内阁府

这意味着在不增税和减支的情况下，日本将无法完成2020/21财年实现基本预算盈余的目标。扣除2011年因震后重建而发行的公债，日本在2020/21财年的未偿公共债务与GDP之比估计为185.2%。

这项预估假设了未来10年实质经济成长率平均为2%，名义成长率平均为3%，以及到2015年10月5%消费税税率按计划上调一倍。(完) (编译 洪曦/李婷仪/王翔琼；审校 张明钧/高琦/隋芬)
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