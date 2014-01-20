中国债市：IRS先升后降，21天期逆回购申报加强央行或出手扶助预期

路透北京1月20日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一早盘曾一度攀高，但公开市场今日新增21天期逆回购申报，加强市场对未来央行或出手扶助的预期，带动曲线回落；而上午出炉的国内宏观经济数据因基本符合预期，影响不甚明显。

“早晨一上来曲线上去一些，不过大家一看到新增了21天期逆回购申报，IRS就回落了，相比较今天短端的波动更大一些。”北京一银行交易员称。

他认为，虽然目前尚不清楚明日公开市场是否会进行逆回购操作，不过央行今日允许一级交易商申报21天期逆回购的需求，或是监管层向市场释放的一个稳定信号：对因现金需求加大，春节前资金面可能产生的波动已有所考虑。

“不过明天要是公开市场什么都不做，可能会因大家的失望，引发IRS的反弹。”上述交易员说。

春节长假前的资金备付高峰逐渐来临，市场流动性已显趋紧迹象。为缓和跨节资金的供需矛盾，央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。

对于春节前公开市场操作可能性，一位银行交易人士预期：一种可能是央行直接进行21天逆回购操作；另可能本周央行先进行七天期操作，下周视情况再定。

银行间市场周一21天期内质押式回购加权利率 多跳涨。市场人士称，春节现金需求在逐步涌现，密集的新股发行亦有扰动，资金供不应求情况非常严重。且短期资金面存进一步收敛的预期，改善关键在央行扶助力度。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 5.1673/5.2733 5.0540/5.1350 5.1060/5.1880 5.1420/5.2297 5.1489/5.3822

上日 5.1150/5.2175 5.0225/5.1150 5.0650/5.1550 5.1275/5.2225 5.1000/5.3800

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0523/+0.0558 +0.0315/+0.0200 +0.0410/+0.0330 +0.0145/+0.0072 +0.0489/+0.0022

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。