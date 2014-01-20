版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 15:16 BJT

《RUSSELL专栏》亚洲原油指标今年可能打破惯性季节模式

**原油需求稳定**

根据汤森路透Oil Analytics估算，亚洲1月石油需求基本较12月持平，这意味着亚洲本月海运到货原油料略高于8,000万吨，或1,890万桶/日。

亚洲最大消费国--中国料将经海路进口约2,300-2,400万吨原油。而且，如果输油管进口量按Oil Analytics估算那样持平在200万吨，中国1月总进口量将接近12月创纪录的2,678万吨。

两大炼油厂开工近期提振了中国进口量。它们必须积累生产库存，并且将持续支撑原油需求。

虽然中国需求有望保持高位，但日本、印度等其他原油消费大国本月却可能会削减进口。

亚洲需求前景持稳之外，伊朗也可能自1月末开始增加石油供应。此前，伊朗与六大国达成协议，放宽西方对该国制裁，以此换取该国同意将核计划交由国际社会审查。

邻国伊拉克同时也在增加出口，1月1-15日南部地区出口量平均为235万桶/日，高于12月全月均值208万桶/日。

2014年迄今为止，亚洲油市呈现出一幅需求稳定的景象。由于原油供应充足，炼油厂面临着利润率压力。

这样的局面并不利多亚洲油市。如果沙特等石油出口大国在下个月初下调3月船货官方售价升水，那也不足为奇。(完) (译文审校 艾茂林/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐