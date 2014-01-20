投行观点：中国或出现首个金融产品违约，短期冲击但长期利好--巴克莱

路透北京1月20日 - 投资银行巴克莱认为，中诚诚至金开1号项目或成为中国首个违约的金融产品。信托产品的违约可能对中国的金融业和金融机构的声誉产生短期的负面影响，但这将有利于金融体系的长期健康发展。

巴克莱最新发布的报告称，尽管信托发行人、经销银行和地方政府可能试图救助矿业公司--振富能源集团，但监管机构和中央政府可能允许信托产品违约发生。

“如果该信托产品违约，这将是测试中国金融体系的首次违约。”报告称，中国政府似乎决心改革金融体系，灌输正确的风险定价，所以这是一个不错的机会。

报告指出，政府计划控制信托业务的快速增长，特别是涉及高风险产品的担保。今后，投入到投资项目中的每一个信托产品都必须是透明的，因此，关于不正当的投资行为如资金池投资的诉讼将会有更少的空间。

巴克莱认为，不同于理财产品，信托产品的买家是高净值投资者（通常可投资资产300万元人民币或以上），这些人应该了解投资，不太可能在街头抗议。

自2011年以来信托产品已显示大幅增长，大多数产品平均为2-3年期。巴克莱预计更多的信托产品在其到期时将面临偿还困难，进而违约。

报告称，打破刚性兑付，是减少金融机构对投资产品的隐性担保一步，银行可以把金融责任转移给投资者。同时，增加投资者和金融机构的风险意识，这可以纠正投资产品定价为风险导向型。

中诚诚至金开1号项目是否能如期兑付，被视为2014年中国信托业的“头号重案”。针对媒体报道，该项目资金托管和代销行、以资产计全球最大银行--工商银行 此前明确表示，不存在中诚诚至金开1号项目将由“工行承担主要责任”这种情况。 （完）