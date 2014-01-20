投行观点：中国或出现首个金融产品违约，短期冲击但长期利好--巴克莱

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透北京1月20日 - 投资银行巴克莱认为，中诚诚至金开1号项目或成为中国首个违约的金融产品。信托产品的违约可能对中国的金融业和金融机构的声誉产生短期的负面影响，但这将有利于金融体系的长期健康发展。
巴克莱最新发布的报告称，尽管信托发行人、经销银行和地方政府可能试图救助矿业公司--振富能源集团，但监管机构和中央政府可能允许信托产品违约发生。
“如果该信托产品违约，这将是测试中国金融体系的首次违约。”报告称，中国政府似乎决心改革金融体系，灌输正确的风险定价，所以这是一个不错的机会。
报告指出，政府计划控制信托业务的快速增长，特别是涉及高风险产品的担保。今后，投入到投资项目中的每一个信托产品都必须是透明的，因此，关于不正当的投资行为如资金池投资的诉讼将会有更少的空间。
巴克莱认为，不同于理财产品，信托产品的买家是高净值投资者（通常可投资资产300万元人民币或以上），这些人应该了解投资，不太可能在街头抗议。
自2011年以来信托产品已显示大幅增长，大多数产品平均为2-3年期。巴克莱预计更多的信托产品在其到期时将面临偿还困难，进而违约。
报告称，打破刚性兑付，是减少金融机构对投资产品的隐性担保一步，银行可以把金融责任转移给投资者。同时，增加投资者和金融机构的风险意识，这可以纠正投资产品定价为风险导向型。
中诚诚至金开1号项目是否能如期兑付，被视为2014年中国信托业的“头号重案”。针对媒体报道，该项目资金托管和代销行、以资产计全球最大银行--工商银行 此前明确表示，不存在中诚诚至金开1号项目将由“工行承担主要责任”这种情况。 （完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%