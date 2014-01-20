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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 17:47 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月20日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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*中国铝业      150       30     3   1/21簿记建档    农业银行     AAA     1/22    1/23
                                 北京银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*厦门象屿集团   6        6       6   1/23簿记建档   建设银行     AA      1/24    1/26
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*铁汉生态       5        2.5    12   1/23簿记建档   平安银行     AA-     1/24    1/26
 
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*淮南矿业集团  68       38      12   1/23簿记建档   民生银行     AAA     1/24    1/26
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*湖南富兴集团  10        5      12   1/23簿记建档   华夏银行     AA      1/24    1/26
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*金隅股份      76       26      12   1/23簿记建档   交通银行     AA+     1/24    1/26
                                 农业银行
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*超威电源       8        2      12   1/23簿记建档   工商银行     AA-     1/24    1/26
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*江苏汇鸿      16        8      12   1/26簿记建档   中信银行     AA      1/28    1/29 
 国际集团                                           中国银行
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重庆市水务      40       10      9   1/21簿记建档   农业银行    AAA      1/22    1/23
资产经营公司   
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镇江城建投集团  15        7     12   1/21簿记建档   中信银行     AA      1/23    1/24           
                                                               
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西南证券        44       10      3     1/21招标     工商银行     AA+     1/22    1/23
 （最高发行余额）      
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山东焦化集团    18        6     12   1/22簿记建档   交通银行     AA-     1/23    1/24
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江苏中南建       8        4     12   1/22簿记建档   光大银行     AA-     1/24    1/26  
筑产业集团  
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云南投资        20       10     12   1/22簿记建档   农业银行     AA+     1/23    1/24 
控股集团                                             
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北京控股集团    75       25     12   1/22簿记建档   北京银行    AAA      1/23    1/24 
                                                    中信银行
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吉林森工集团    14        7     12   1/22簿记建档   兴业银行     AA      1/23    1/24 
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河南众品食业    12        6     12   1/22簿记建档   浦发银行     AA-     1/23    1/24 
                                                    中信银行
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绵阳科技城      20        6     12   1/23簿记建档   交通银行     AA      1/24    1/25
发展投资(集团)                                      国泰君安证券    
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安徽国祯集团     3        1.5   12   1/23簿记建档   招商银行     A+     1/24    1/26            
                       
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山东高速        40        3     12   1/24簿记建档   华夏银行    AAA      1/27    1/28 
     
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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亿利资源集团   60       10     3    1/22簿记建档    建设银行    AA       1/23     1/24 
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新希望集团     50       10     3    1/22簿记建档    农业银行    AA+      1/24     1/26 
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武汉当代科      4        4     3    1/23簿记建档    交通银行    AA       1/24     1/26 
技产业集团                                          招商银行
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天津临港工业   18        4     7    1/23簿记建档    中信证券    AA       1/24     1/26 
区建设开发公司                                      工商银行
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淮北矿业集团   30       10     3      推迟发行      招商银行    AA+       --       --    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
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