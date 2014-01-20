《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月20日

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国铝业 150 30 3 1/21簿记建档 农业银行 AAA 1/22 1/23 北京银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *厦门象屿集团 6 6 6 1/23簿记建档 建设银行 AA 1/24 1/26 ======================================================================================= *铁汉生态 5 2.5 12 1/23簿记建档 平安银行 AA- 1/24 1/26 ======================================================================================= *淮南矿业集团 68 38 12 1/23簿记建档 民生银行 AAA 1/24 1/26 ======================================================================================= *湖南富兴集团 10 5 12 1/23簿记建档 华夏银行 AA 1/24 1/26 ======================================================================================= *金隅股份 76 26 12 1/23簿记建档 交通银行 AA+ 1/24 1/26 农业银行 ======================================================================================= *超威电源 8 2 12 1/23簿记建档 工商银行 AA- 1/24 1/26 ======================================================================================= *江苏汇鸿 16 8 12 1/26簿记建档 中信银行 AA 1/28 1/29 国际集团 中国银行 ======================================================================================= 重庆市水务 40 10 9 1/21簿记建档 农业银行 AAA 1/22 1/23 资产经营公司 ======================================================================================= 镇江城建投集团 15 7 12 1/21簿记建档 中信银行 AA 1/23 1/24 ======================================================================================= 西南证券 44 10 3 1/21招标 工商银行 AA+ 1/22 1/23 （最高发行余额） ======================================================================================= 山东焦化集团 18 6 12 1/22簿记建档 交通银行 AA- 1/23 1/24 ======================================================================================= 江苏中南建 8 4 12 1/22簿记建档 光大银行 AA- 1/24 1/26 筑产业集团 ======================================================================================= 云南投资 20 10 12 1/22簿记建档 农业银行 AA+ 1/23 1/24 控股集团 ======================================================================================= 北京控股集团 75 25 12 1/22簿记建档 北京银行 AAA 1/23 1/24 中信银行 ======================================================================================= 吉林森工集团 14 7 12 1/22簿记建档 兴业银行 AA 1/23 1/24 ======================================================================================= 河南众品食业 12 6 12 1/22簿记建档 浦发银行 AA- 1/23 1/24 中信银行 ======================================================================================= 绵阳科技城 20 6 12 1/23簿记建档 交通银行 AA 1/24 1/25 发展投资(集团) 国泰君安证券 ======================================================================================= 安徽国祯集团 3 1.5 12 1/23簿记建档 招商银行 A+ 1/24 1/26 ======================================================================================= 山东高速 40 3 12 1/24簿记建档 华夏银行 AAA 1/27 1/28 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 亿利资源集团 60 10 3 1/22簿记建档 建设银行 AA 1/23 1/24 ======================================================================================= 新希望集团 50 10 3 1/22簿记建档 农业银行 AA+ 1/24 1/26 ======================================================================================= 武汉当代科 4 4 3 1/23簿记建档 交通银行 AA 1/24 1/26 技产业集团 招商银行 ======================================================================================= 天津临港工业 18 4 7 1/23簿记建档 中信证券 AA 1/24 1/26 区建设开发公司 工商银行 ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 10 3 推迟发行 招商银行 AA+ -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。