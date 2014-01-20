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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 14:56 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元在淡静亚洲盘盘整

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* 欧元兑美元跌0.02%，美元兑日圆跌0.14%，美元兑马币涨0.58%

* 日股日经指数收跌0.59%，沪综指跌0.6%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.33%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.827%

* 中国去年四季度及全年GDP增速均为7.7%，今年料缓中趋稳

* 欧洲市场开盘相关图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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