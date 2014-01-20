中国资管：上周银行理财产品发行574款，六个月以上期限收益率上行

路透北京1月20日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（1月11-17日）50家银行共发行了574款理财产品，发行银行数较上期报 告减少1家，产品发行量增加23款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共146款，市场占比为25.44% ；非保本型理财产品共428款，市场占比为74.56%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 244 +12 其中：人民币 223 5.58% 外币 21 2.95% 组合投资类 307 5.78% +8 融资类 3 6.13% -1 结构性产品 20 8.21% +5 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 14 4.19% 4.48% 1个月至3个月（含） 333 5.75% 5.80% 3个月至6个月（含） 146 5.56% 5.70% 6个月至1年（含） 75 5.72% 5.64% 1年以上 6 7.88% 6.64% 没有无固定期限产品发行 上周30家银行共发行了223款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长 为1,080天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.80%，与上期报告相比最低预期收益率持 平，最高预期收益率也持平。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 12 5.38% 4.15% 1个月至3个 137 61.43% 5.66% 月 3个月至6个 48 21.52% 5.64% 月 6个月至1年 25 11.21% 5.68% 1年以上 1 0.45% 6.80% 上周5家银行共发行21款外币债券和货币市场类理财产品。其中，美元债券和货币市场 类理财产品11款，平均预期收益率为3.06% **5款产品未实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有902款产品到期，在246款公布了到期收益率的产品中，有 5款结构性产品未实现最高预期收益率。 5款产品均为广发银行发行的结构性产品，其中“‘物华添宝’人民币理财计划（2013 年第三期）”挂钩黄金价格，因未能触发实现高收益的条件导致最终实现零收益。 上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。债 券和货币市场工具类产品411款，结构性产品47款，其中人民币债券类产品平均到期收益率 为4.97%，较上期报告上升12个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.62%，较上期报告 下滑34个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有37款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为龙江银行发行的“‘小龙人理财’高净值系列49号（私-5000 万-七）”，该债券与货币市场工具类产品投资期限383天，到期实现年化7.50%的收益率。 （完） (整理 谢衡; 审校 杨淑祯)