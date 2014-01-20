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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 15:17 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行574款，六个月以上期限收益率上行

路透北京1月20日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（1月11-17日）50家银行共发行了574款理财产品，发行银行数较上期报
告减少1家，产品发行量增加23款。
 
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共146款，市场占比为25.44%
；非保本型理财产品共428款，市场占比为74.56%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     244                       +12
    其中：人民币         223        5.58%
           外币           21        2.95%
    组合投资类           307        5.78%          +8
    融资类                 3        6.13%          -1
    结构性产品            20        8.21%          +5
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率  上期收益
    1个月（含）以下     14       4.19%         4.48%         
    1个月至3个月（含） 333       5.75%         5.80%         
    3个月至6个月（含） 146       5.56%         5.70%         
    6个月至1年（含）    75       5.72%         5.64%         
    1年以上              6       7.88%         6.64%         
    没有无固定期限产品发行

    上周30家银行共发行了223款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长
为1,080天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.80%，与上期报告相比最低预期收益率持
平，最高预期收益率也持平。


    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
   
 期限         产品数量（款  占比    平均预期年收益率
              ）                    
 1个月以下    12            5.38%   4.15%
 1个月至3个   137           61.43%  5.66%
 月                                 
 3个月至6个   48            21.52%  5.64%
 月                                 
 6个月至1年   25            11.21%  5.68%
 1年以上      1             0.45%   6.80%
 
    上周5家银行共发行21款外币债券和货币市场类理财产品。其中，美元债券和货币市场
类理财产品11款，平均预期收益率为3.06%
        
    
    **5款产品未实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有902款产品到期，在246款公布了到期收益率的产品中，有
5款结构性产品未实现最高预期收益率。
    
    5款产品均为广发银行发行的结构性产品，其中“‘物华添宝’人民币理财计划（2013
年第三期）”挂钩黄金价格，因未能触发实现高收益的条件导致最终实现零收益。

    上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。债
券和货币市场工具类产品411款，结构性产品47款，其中人民币债券类产品平均到期收益率
为4.97%，较上期报告上升12个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.62%，较上期报告
下滑34个基点。 
    
    上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有37款，所有产品均为人民币产品。 
    
    到期收益率最高的产品为龙江银行发行的“‘小龙人理财’高净值系列49号（私-5000
万-七）”，该债券与货币市场工具类产品投资期限383天，到期实现年化7.50%的收益率。
（完）

 (整理 谢衡; 审校 杨淑祯)
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