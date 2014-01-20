中国社会：上海新增2例人感染H7N9禽流感确诊病例，均已死亡--卫计委

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透上海1月20日 - 中国上海市政府卫生和计划生育委员会周一通报，上海市报告新增2例人感染H7N9禽流感确诊病例，两人均已死亡。
据上海卫计委网站信息，两位死者均为男性，一位31岁的患者为医务人员；另一位77岁患者为农民。
上海卫计委指出，上海市今年以来共报告7例人感染H7N9禽流感确诊病例，均为散发病例。所有病例的密切接触者，均已落实健康观察措施，目前无异常情况。
国家卫生计生委上周五通报，1月以来，浙江、广东等五省市共发现28例确诊病例个案，病例均为散发。至目前，监测未发现病毒发生有公共卫生意义的变异。
国家卫计委引述专家研判认为，由于病毒的传播途径仍是由禽到人，国内城乡活禽市场交易普遍存在，家禽散养现象在短期内难以消除，加之春节临近，活禽运输、交易和消费更加频繁，内地将继续出现人感染H7N9禽流感散发病例，但发生大规模流行的可能性小。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%