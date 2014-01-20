《中国债市每日综述》资金紧未阻买气，新增21天逆回购需求点燃热情

* 流动性仍紧，但难压现券买气

* 现券收益率小跌IRS下行

* 数据无亮点，资金左右短期走向

* 公开市场新增21天逆回购需求点燃热情

路透上海1月20日 - 中国银行间市场周一资金紧势未改，主要回购利率均跳涨逾百点。不过公开市场意外增加了21期天逆回购报需求，增强市场对明日央行放水预期，激发现券买气，收益率有所下行，IRS亦有走低。

同时，也有交易员根据下午资金面有所改善猜测，不排除今日央行已通过SLO等非公开工具向市场提供了流动性。在最新经济数据毫无亮点的情况下，明日公开市场操作成为万众瞩目的焦点。

另外，消息人士最新透露的可能对流动性造成影响的动向是：中国央行面向地方法人金融机构开放常备借贷便利(SLF)操作试点，额度总计1,200亿元人民币；触发条件为，隔夜、七天和14天期回购利率分别高于5%、7%和8%。

上海一银行交易员称，尽管回购利率跳涨，但对明日央行公开市场可能逆回购施援的强烈预期，导致“现券买盘多啊，利率还小幅向下。”

银行间资金市场隔夜和七天期回购加权利率今日跳涨。市场人士表示，春节现金需求在逐步涌现，密集的新股发行亦有扰动，资金供不应求的情况非常严重。

上海一券商交易员并表示，除了新增21天逆回购需求刺激，下午传言大行可能已拿到SLO资金救急。但不论从稳定信心，还是普惠更多机构角度，央行公开市场明天是否公开进行逆回购才是关键。

春节长假前的资金备付高峰逐渐来临，市场流动性已显趋紧迹象。为缓和跨节资金的供需矛盾，中国央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。

剩余期限不足七年的130020券最新成交 在4.5400%，上日尾盘为4.5650%。

**经济无亮点，资金定走向**

国家统计局今日公布了2013年国内生产总值(GDP)等多项经济数据，但未见任何亮点，现券和利率互换仍紧盯着资金市场，以及央行可能的下一步操作。

中国2013年四季度增速落在7.7%的过去两年中枢位置，以“横着走”的方式完成政府预期目标。在内外需求中性偏暖，改革成为主线的情况下，今年经济料稳定于类似区间或略放缓，以换取经济质量改善。

短短一周时间，银行间市场七天期回购加权利率自4%区间低位反弹，今日涨近150个基点(bp)达6.6%附近；隔夜品种亦从3%以下回升，目前最新报在4.30%左右。

此前央行公开市场已经连续三周空窗操作。

北京一银行交易员则指出，今日市场热情，都是机构对明日央行会放水的强烈预期支撑。若届时不能如愿，现券收益率的IRS“如果不逆应该会向上反弹。”

中国央行2013年初创设了常备借贷便利。主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。

五年期国债期货主力合约1403 收报91.782元人民币，较上日结算价涨0.162元，或0.18%。

北京时间16:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.3032 2.9850 +131.82

七天 6.5920 5.1688 +142.32

14天 5.9705 5.7128 +25.77

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0100 18.2600 -1,425.00

七天 6.1750 8.4750 -230.00

14天 11.1000 9.9000 +120.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7800 2.8500 +93.00

七天 6.3200 4.7900 +153.00

14天 5.5300 6.0000 -47.00

Shibor

其中:隔夜 3.8880 2.8170 +107.10

七天 6.3290 4.7760 +155.30

三个月 5.5893 5.5868 +0.25

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