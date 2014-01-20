中国债市：信用债收益率估值短端续跌，长端则多小涨--交易商协会

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透上海1月20日 - 中国银行间市场交易商协会最新发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，中短期信用债收益率估值多继续下行，其中一年品种仍跌幅靠前，而10年以上长期品种则多小涨。
一年期各评级品种收益率估值本周下跌2-6个基点(bp)，其中AA+评级品种跌幅达6个bp；而10年期收益率估值涨幅最为明显，达2-3个bp。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 6.17 -2 6.13 -1 6.18 -1 6.10 -1
AAA 6.33 -4 6.40 -2 6.46 -2 6.39 +0
AA+ 6.70 -6 6.84 -2 7.00 +0 6.92 +1
AA 7.10 -5 7.30 +0 7.50 +0 7.44 +0
AA- 7.67 -2 7.95 +0 8.30 +1 8.91 +0
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 6.14 +3 6.10 +2 6.21 +1 6.40 +1
AAA 6.46 +2 6.39 +1 6.53 +0 6.77 +1
AA+ 7.02 +3 7.01 +1 7.17 +1 7.46 +1
AA 7.62 +3 7.60 +1 7.80 +0 8.21 +1
AA- 9.20 +2 9.21 +1 9.47 +0 9.70 +1
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会先前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。 (完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。