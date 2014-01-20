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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 15:23 BJT

标题新闻：伊朗称将在数小时内开始暂停铀浓缩作业--Fars通讯社

注：IAEA为国际原子能总署

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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