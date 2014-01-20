《中国企业债发行日程表》--1月20日

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *沈阳南湖 8 7 1/21簿记建档 上限9.50% AA 1/22-1/24 国泰君安证券 科技开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= *如皋经济贸易 10 7 1/21簿记建档 上限8.60% AA 1/22-1/24 广发证券 开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进投资担保) ========================================================================================= 邵阳城投集团 18 7 1/16簿记建档 8.58% AA 1/17-1/21 广发证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中债信用增进投资担保) ========================================================================================= 大连融强 5 7 1/17簿记建档 *8.60% AA 1/20-1/22 广发证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 武汉江夏 8 7 1/17簿记建档 8.99% AA 1/20-1/22 天风证券 城建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 锦州经济技术 2 7 1/20簿记建档 上限9.10% AA- 1/21-1/27 新时代证券 开发区发展(集团) (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城市建投发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 黄石磁湖高新 7 7 1/20簿记建档 上限9.30% AA- 1/21-1/27 长江证券 科技发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/黄石市城市建设投资开发公司提供担保） ========================================================================================= 宁夏晟晏 6.4 7 1/20簿记建档 *8.99% AA- 1/21-1/23 西部证券 实业集团 (第5年末发行人上调票面利率及投资者回售选择权/采矿权、土地使用权、房屋所有权担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。