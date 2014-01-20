《交易视点》中国货币条件维持中性偏紧局面--中信证券

路透北京1月20日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，中性偏紧的货币政策和趋紧的资金面限制了收益率下行的空间，收益率曲线恐将平坦化上移，短期内市场将延续弱势震荡行情，

但由于基本面趋弱抬升债市安全边际，并限制货币政策收紧空间，配置时间窗口基本形成。交易型机构需密切关注增长趋弱、通胀压力下降背景下，货币政策趋于中性的可能，伺机拉长久期。

**货币条件维持中性偏紧**

12月份M2同比增速降低0.6个百分点至13.6%，季调后的环比折年率上升1.2个百分点至13.4%附近，趋势环比与11月份基本持平，显示央行延续了10-11月份偏紧的货币政策，但是短期内并没有进一步收紧的迹象，同比的回落主要与去年同期基数较高有关。

信贷方面，12月新增人民币贷款4825亿元，低于我们预期的5500亿规模，其中，中长期贷款占比明显下降，可能与年末项目贷款额度用完有关。

12月社会融资总量达1.23万亿元，与11月基本持平，余额同比增速从 11月的18.5%下降至17.8%，达到近一年来的低点。

总体来看，货币条件各项指标显示央行中性偏紧的基调延续，受基数影响表外融资的收缩更为明显，在信贷增速维持13%左右的假设下，预计 2014年新增贷款能够达到9.2-9.5万亿，1月份能够达到1.0万亿左右。

持续偏紧的货币条件终将抬升实体经济的融资成本，从而制约内需增长，四季度以来增长和通胀都呈现走弱趋势，货币政策持续偏紧的空间有限，建议密切关注货币政策回归中性的可能。

**市场研判和投资策略**

上周进入数据空白期，但是从螺纹钢和发电量等高频数据观察，经济增长动力趋弱，1月份工业增加值环比可能进一步下滑。

通胀方面，食品价格涨幅有所扩大，但依旧弱于季节性上涨幅度， 相对领先的生猪价格更大幅下跌，一季度CPI均值有望维持在2.5%附 近。

从货币政策看，12月份广义货币增速、信贷投放规模以及社会融资 规模等多个维度衡量的货币条件均延续中性偏紧的局面，基于金融机构 降杠杆的基调，预计货币政策暂难转向。

流动性方面，受春节现金走款、财政存款上缴以及IPO等多重冲击，1月下旬的资金面将逐步收紧。

整体来看，中性偏紧的货币政策和趋紧的资金面限制了收益率下行的空间，收益率曲线恐将平坦化上移，短期内市场将延续弱势震荡的行情， 但是由于基本面趋弱抬升了债券市场的安全边际，并且限制了货币政策 收紧的空间，配置的时间窗口基本形成。

对于交易型机构，建议密切关注增长趋弱、通胀压力下降背景下，货币政策趋于中性的可能，伺机拉长久期。(完)