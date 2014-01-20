亚洲橡胶：TOCOM期胶下降，因预期中国需求减弱且油价下滑

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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“中国国内生产总值(GDP)数据向市场暗示，这个全球最大橡胶买家的需求可能放缓，那继续重压胶市，”曼谷一交易员并表示，油价走弱也是周一压制期胶市场的利空因素。
中国国家统计局周一公布数据显示，2013年GDP同比增长7.7%，高于年初设定的7.5%目标；其中四季度GDP同比增速7.7%，较三季度的7.8%稍有回落。
布兰特原油周一小跌向每桶106美元，因美元走强推低油价。
交易员称，由于TOCOM胶价收在关键支撑位250日圆上方，因此周二可望反弹。
上海期交所主力5月期胶合约 升280元人民币，收报每吨16,830元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤246.10美分，跌1.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 高琦/张若琪 审校 杜明霞/王翔琼/艾茂林)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。