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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 15:35 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下降，因预期中国需求减弱且油价下滑

“中国国内生产总值(GDP)数据向市场暗示，这个全球最大橡胶买家的需求可能放缓，那继续重压胶市，”曼谷一交易员并表示，油价走弱也是周一压制期胶市场的利空因素。

中国国家统计局周一公布数据显示，2013年GDP同比增长7.7%，高于年初设定的7.5%目标；其中四季度GDP同比增速7.7%，较三季度的7.8%稍有回落。

布兰特原油周一小跌向每桶106美元，因美元走强推低油价。

交易员称，由于TOCOM胶价收在关键支撑位250日圆上方，因此周二可望反弹。

上海期交所主力5月期胶合约 升280元人民币，收报每吨16,830元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤246.10美分，跌1.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 高琦/张若琪 审校 杜明霞/王翔琼/艾茂林)
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