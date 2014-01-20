中国资管：上周32款集合信托产品发行，24个月以下期限收益率均下行

路透北京1月20日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（1月11日-1月17日）共有20家信托公司发行了32款集合信托产品，发行量环比增加3款，增幅10.34%。

32款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.20亿元，环比下降0.16亿元，降幅为6.95%。本周发行的信托产品总计划募集规模为70.39亿元，环比增加1.83亿元，增幅为2.67%。

其中，募集规模最大的是平安信托行的“佳园77号集合资金信托计划”，募集规模为10.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。

从期限上看32款新发行产品中，共有31款公布了期限，平均期限21.97个月，环比延长1.07个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 8 8.95% -0.08个百分点

18个月期 2 9.90% -0.50个百分点

24个月期 16 10.06% -0.07个百分点

27个月期 1 9.70%

30个月期 1 9.80% -0.70个百分点

36个月期 3 10.00%

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了12款，房地产领域产品发行了9款，基础设施领域产品发行了5款，金融领域产品发行了2款，其他领域产品发行了4款。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了12款，贷款运用类产品发行了8款，组合运用类产品发行了5款，债权投资类产品发行了4款，股权投资类产品发行了1款，其他类产品发行了2款。

**成立集合信托产品23款**

上周共有17家信托公司成立了31款集合信托产品，成立数量环比增加8款，增幅34.78%。

31款成立产品中，26款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.43亿元，环比增加0.48亿元，增幅为50.95%。

其中，北京信托成立的“景行4号集合信托计划”募集资金规模最大，达7.32亿元。

共有16款新成立产品公布了期限，平均期限34.13个月，环比延长13.20个月。本周共有7款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率10.39%，环比上升1.21个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了9款，房地产领域产品成立了7款，基础设施领域产品成立了3款，商品、证券投资和金融领域产品各成立了1款，其他领域产品成立了9款。