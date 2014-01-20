中国资管：上周32款集合信托产品发行，24个月以下期限收益率均下行

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透北京1月20日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（1月11日-1月17日）共有20家信托公司发行了32款集合信托产品，发行量环比增加3款，增幅10.34%。
32款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.20亿元，环比下降0.16亿元，降幅为6.95%。本周发行的信托产品总计划募集规模为70.39亿元，环比增加1.83亿元，增幅为2.67%。
其中，募集规模最大的是平安信托行的“佳园77号集合资金信托计划”，募集规模为10.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。
从期限上看32款新发行产品中，共有31款公布了期限，平均期限21.97个月，环比延长1.07个月。
上周发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 8 8.95% -0.08个百分点
18个月期 2 9.90% -0.50个百分点
24个月期 16 10.06% -0.07个百分点
27个月期 1 9.70%
30个月期 1 9.80% -0.70个百分点
36个月期 3 10.00%
从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了12款，房地产领域产品发行了9款，基础设施领域产品发行了5款，金融领域产品发行了2款，其他领域产品发行了4款。
从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了12款，贷款运用类产品发行了8款，组合运用类产品发行了5款，债权投资类产品发行了4款，股权投资类产品发行了1款，其他类产品发行了2款。
**成立集合信托产品23款**
上周共有17家信托公司成立了31款集合信托产品，成立数量环比增加8款，增幅34.78%。
31款成立产品中，26款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.43亿元，环比增加0.48亿元，增幅为50.95%。
其中，北京信托成立的“景行4号集合信托计划”募集资金规模最大，达7.32亿元。
共有16款新成立产品公布了期限，平均期限34.13个月，环比延长13.20个月。本周共有7款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率10.39%，环比上升1.21个百分点。
从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了9款，房地产领域产品成立了7款，基础设施领域产品成立了3款，商品、证券投资和金融领域产品各成立了1款，其他领域产品成立了9款。
从资金运用方式来看，贷款运用类产品成立了12款，权益投资类产品成立了5款，组合运用类产品成立了3款，股权投资类产品成立了2款，证券投资类产品成立了1款，其他类产品成立了8款。（完） (整理 谢衡; 审校 黄凯)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。