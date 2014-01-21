台湾已公布经济指标--2014/1/21

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 11月 -0.12% +0.61% r 1/23 -- 季调失业率 11月 4.15% 4.17% 1/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.33% 0.67% 2/6 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,168.11 4,155.59 2/6 -- 商品出口(y/y) 12月 -1.9% 0.0% 2/10 -- 商品进口(y/y) 12月 +10.1 -0.5% 2/10 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +6.05% +5.99% 1/24 -- *外销订单(y/y) 12月 +7.4% +0.8% 2/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +149.1 +140.0 r 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +26.1 +38.8 2/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季统计 +1.66% +2.69% r 1/29 -- 值 重贴现率(%) 12月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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