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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 15:35 BJT

韩国债市：小跌，市场动能不足令交投放缓

路透首尔1月20日 - 韩国公债周一小幅下跌，但大致持平，因市场缺乏推动性事件，投资者大幅押注的意愿不强。

韩国央行1月9日保持利率不变后，有关降息的押注亦继续减少。

指标10年期公债收益率(殖利率) 持平于3.650%。3月三年期公债期货 收低0.04点，报105.62。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 KTBc1* 105.62 105.66

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.650% 3.650%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.262% 3.254%

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* 为三年期公债近月期约报价 (完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 于春红)
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