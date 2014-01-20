版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 16:07 BJT

路透基点：福欣特殊钢有限公司寻求等值2.96亿美元五年期融资--RLPC

路透香港1月20日 - 消息人士向汤森路透旗下基点透露，福建福欣特殊钢有限公司正在寻求一笔等值2.96亿美元的五年期融资。

贷款据悉料由两部分组成，金额分别为9,000万美元和12.5亿元人民币。

资金将用于扩张一个工厂及购买设备。

2013年5月，福欣特殊钢取得一笔等值2.46亿美元的五年期境外定期贷款，由一笔1.68亿美元贷款和一笔4.8亿人民币贷款组成。

2013年贷款美元部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，人民币部分利率较中银香港的和汇丰银行的离岸人民币香港银行同业拆息(Hibor)均值加码130个基点。美元部分，若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor之间利差超过35个基点，借款人将负担超出部分。

根据台湾上市公司台塑的2011年年报，台塑持有福欣特殊钢有限公司的25%股份，另台朔重工持有25%的股份。(完) (编译 隋芬; 审校 王翔琼/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐