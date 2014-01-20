路透基点：福欣特殊钢有限公司寻求等值2.96亿美元五年期融资--RLPC

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透香港1月20日 - 消息人士向汤森路透旗下基点透露，福建福欣特殊钢有限公司正在寻求一笔等值2.96亿美元的五年期融资。
贷款据悉料由两部分组成，金额分别为9,000万美元和12.5亿元人民币。
资金将用于扩张一个工厂及购买设备。
2013年5月，福欣特殊钢取得一笔等值2.46亿美元的五年期境外定期贷款，由一笔1.68亿美元贷款和一笔4.8亿人民币贷款组成。
2013年贷款美元部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，人民币部分利率较中银香港的和汇丰银行的离岸人民币香港银行同业拆息(Hibor)均值加码130个基点。美元部分，若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor之间利差超过35个基点，借款人将负担超出部分。
根据台湾上市公司台塑的2011年年报，台塑持有福欣特殊钢有限公司的25%股份，另台朔重工持有25%的股份。(完) (编译 隋芬; 审校 王翔琼/高琦)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。