中国期市：农产品全线上扬，一号文件政策调整大多被消化

* 大豆和棉花远月大涨，利空兑现期价反抽

* 菜油领涨，受技术面超卖及菜籽收储提振

* 高库存背景下，部分品种面临中长期下跌压力

路透上海1月20日 - 中国农产品期货价格周一全线上扬，此前中央一号文件宣布启动大豆和棉花补贴试点，但由于市场早有预期，这两个品种的远月期价在利空兑现后反而走坚。而油脂类品种在菜油的引领下，亦走出一波超跌反弹行情。

分析师指出，一号文件有关有关农产品收储和补贴的政策，意在确保国内粮食安全的基础上，引导部分农产品价格逐步向市场化回归。此前价格被收储人为拔高的品种，在高库存背景下将面临中长期下跌压力。

大连大豆主力1405合约 收高1.11%报每吨4,733元，远月1409合约涨幅亦达到1.19%；郑州棉花远月411合约 大涨1.94%，至17,080元。

“部分农产品收储政策的改变，在两个多月之前就有相应的预期，且当时价格就作出反应，这次可以说是利空兑现，对短期价格的影响不大。”光大期货研究所所长叶燕武表示。

他指出，对于一号文中的政策指引，应该更多地从市场化的方向、以长期的眼光去看待。

“此前部分农产品的收储政策造成国内外价格倒挂，下游需求受到遏制，还带来了高库存等诸多问题，此次国家意在引导价格机制向真实的资源配置功能回归。”他称。

周日晚间公布的中央一号文件提出，2014年启动东北和内蒙古大豆、新疆棉花目标价格补贴试点，探索粮食、生猪等农产品目标价格保险试点，开展粮食生产规模经营主体营销贷款试点。继续执行稻谷、小麦最低收购价政策和玉米、油菜籽、食糖临时收储政策。

尽管调整大豆和棉花收储政策在市场普遍预期中，此前也有官员做过相关表态，但这是中国首次在官方文件中证实该政策调整。

**菜油领涨农产品，菜籽收储延续激励多头**

在今日各农产品的走势中，三大油脂的表现亮丽，涨幅均超1%，其中郑商所菜油大涨逾3%，一号文确认将继续执行油菜籽收储政策，给期价提供了超跌反弹的动力。

菜油主力405合约 收涨3.05%，至7,086元的今年以来高位。此前表现一直坚挺的菜粕 继续上攻，创2,688元的合约收盘高位。

不过安信期货的李青表示，油菜籽继续收储并未出乎市场意料，说不上是实质性利好，今天的上涨主要是多头借一号文发起的一轮技术性反抽。

“政策方面没有利空，另外油脂到这个位置也确实需要反弹，一号文给多头提供了一个不错的借口。今天技术上确实走得很强，从技术趋势看短线还有反弹空间。”她表示。

不过市场人士表示，鉴于目前国家的菜油储备已达数百万吨的高位，面临较重的库容压力，加之豆油和棕榈油的供应也较为宽松，料限制菜油期价的上行空间。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 51,800 0.17 221,470

黄金(au) 1406 248.00 0.98 158,860

螺纹钢 (rb) 1405 3,451 -0.35 1,333,860

橡胶 (ru) 1405 16,830 1.69 200,824 大商所 豆粕 (m) 1405 3,389 0.30 1,546,700

豆油 (y) 1405 6,702 1.36 721,044

焦炭 (j) 1405 1,346 -1.90 218,430 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,521 0.53 717,706

棉花 (cf) 1405 19,810 -0.25 74,524 中金所 沪深300(if) 1403 2,192.0 -0.73 34,223