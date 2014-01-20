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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 16:18 BJT

香港股市：自两周高点回落，海尔因股票遭凯雷抛售而大跌

中国宏观经济数据给大盘的提振力道在下午减退，指数在疲软的交投中下滑。

国家统计局周一公布，中国2013年四季度和全年经济增速均为7.7%，高于年初设定的7.5%增速目标；

海尔电器 大跌6.5%，上周五股价收在14年半最高。汤森路透旗下IFR周五报导，私募股权公司凯雷集团拟以每股22.00-22.50港元出脱1亿股持股，较周五收盘价折价多达10%。(完)
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