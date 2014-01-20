香港数据：10-12月失业率微降至3.2%，为自2012年底来的最低水平

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透香港1月20日 - 香港政府周一公布，10月-12月的失业率为3.2%，较9-11月失业率3.3%轻微下跌，为自2012年底以来的最低水平。就业不足率则维持1.4%的水平，政府预料，失业率在短期内将维持于低水平。
新闻稿指出，与2013年9月-11月比较，多个行业（包括保险业和零售业）的失业率在10-12月期间均下跌，就业不足率方面，上升主要见于货仓及运输辅助活动业和教育业，而下跌则主要见于运输业和餐饮服务活动业。
劳工及福利局局长张建宗称，“劳工市场在2013年全年保持坚稳。总就业人数持续增长，失业率亦处于低水平，显示本地劳工市场在全年均处于全民就业的状态。
他表示，由于商业活动在临近农历新年期间较为畅旺，会进一步带动劳工需求，失业率在短期内将维持于低水平。
他续指出，去年全年合计，劳动人口和总就业人数都续见扩张，两者同时录得2.3%的增幅。去年全年的失业率维持不变于3.3%的低水平。从创造职位角度而言，去年较2012年共增加了8.32万个职位（临时数字）。
失业率(%) 就业不足率(%)
13年10-12月 3.2 1.4
13年9-11月 3.3 1.4
13年8-10月 3.3 1.5
13年7-9月 3.3 1.5
13年6-8月 3.3 1.5
13年5-7月 3.3 1.5
13年4-6月 3.3 1.6
13年3-5月 3.4 1.6
13年2-4月 3.5 1.6
13年1-3月 3.5 1.6
12年12-13年2月 3.4 1.5
12年11-13年1月 3.4 1.6
12年10-12月 3.3 1.5
12年9-11月 3.4 1.4
12年8-10月 3.4 1.5
注： *初步数据。（完）
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