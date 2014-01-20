《汇市简讯》英镑/美元：1.6459下方有卖盘，英国就业数据受关注

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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0753 GMT
* 若突破1.6431，1.6459下方卖盘或限制英镑涨幅
* 周五高点1.6459，此前英国12月零售销售数据好于预期
* 欧洲早盘高点为1.6431；亚盘区间为1.6396-1.6423
* 英国就业数据和英国央行货币政策委员会会议记录周三发布
* 英国12-1月期间房地产要价创历史最高增幅(完)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。