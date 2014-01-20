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市场报道 | 2014年 1月 20日 星期一 16:05 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：1.6459下方有卖盘，英国就业数据受关注

0753 GMT

* 若突破1.6431，1.6459下方卖盘或限制英镑涨幅

* 周五高点1.6459，此前英国12月零售销售数据好于预期

* 欧洲早盘高点为1.6431；亚盘区间为1.6396-1.6423

* 英国就业数据和英国央行货币政策委员会会议记录周三发布

* 英国12-1月期间房地产要价创历史最高增幅(完)

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