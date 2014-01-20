金属期市：伦铜小跌，因中国GDP增长放慢

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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AME预计中国铜需求今年将成长3.5%，全球需求成长率料在4%，部分是受助于美国和欧洲的需求回暖。今年第一季铜价可能平均在7,300美元。
0706GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%，报每吨7,325美元。
期铜价格周五小幅收涨，但今年未能巩固涨势。自1月2日触及每吨7,460美元的七个月高位后，铜价已经下跌了1.8%。
上海期货交易所主力4月期铜合约 攀升0.2%，报每吨51,800元人民币。
12月迄今，现货铜价较指标价格保持升水状态，上周五时现货价格曾较三个月期价升水33美元，距离20个月高点不远，表明现货市场供给短缺。
美国第四季工业生产创三年半来最快增速，因制造业活动去年强劲收官，这表明美国经济前景明亮。 。这支撑了金属价格。
美国金融市场周一因假日休市。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/洪曦; 审校 张若琪/李婷仪)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。