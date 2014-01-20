版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 16:10 BJT

金属期市：伦铜小跌，因中国GDP增长放慢

AME预计中国铜需求今年将成长3.5%，全球需求成长率料在4%，部分是受助于美国和欧洲的需求回暖。今年第一季铜价可能平均在7,300美元。

0706GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.2%，报每吨7,325美元。

期铜价格周五小幅收涨，但今年未能巩固涨势。自1月2日触及每吨7,460美元的七个月高位后，铜价已经下跌了1.8%。

上海期货交易所主力4月期铜合约 攀升0.2%，报每吨51,800元人民币。

12月迄今，现货铜价较指标价格保持升水状态，上周五时现货价格曾较三个月期价升水33美元，距离20个月高点不远，表明现货市场供给短缺。

美国第四季工业生产创三年半来最快增速，因制造业活动去年强劲收官，这表明美国经济前景明亮。 。这支撑了金属价格。

美国金融市场周一因假日休市。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/洪曦; 审校 张若琪/李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐