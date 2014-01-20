《交易视点》离岸人民币债市迎来发行高峰，二级市场承压--中信证券

路透北京1月20日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，1月至今离岸人民币债券总发行规模已和去年单月最高水平相当，而今年上半年新券供给压力持续存在，收益率过低的高等级债券价格或将继续承压。

投资者倾向于通过信用下沉来增厚票息保护，以抵御基准利率上行的风险，因此，信用资质较弱的债券近期表现更为突出。

**2014年海外各大央行货币政策仍以高度宽松为主**

（1）英国。英央行并不倾向于提高现有0.5%的基准利率或减少资产购买存量，直到英国失业率降低到7%以下且通胀率在未来18到24个月内不超过2.5%。

由于通胀压力减轻及失业率仍未触及阀值，预计英央行今年将继续维持货币宽松政策，最快加息时间可能会在2015年；

（2）欧元区。基于低迷的通胀水平和疲弱的经济增长，欧央行将维持甚至降低基准利率，继续维持高度宽松的货币政策，以帮助欧元区的经济复苏；

（3）日本。安倍经济学在短期内取得了一定成功，但可持续性存疑。日本将在今年4月把消费税税率从当前的5%提高至8%。届时，日央行或继续加码量化宽松政策。

**离岸人民币债市迎来发行高峰**

1月份至今，离岸人民币债券的总发行规模达到人民币235亿元，已经和2013年单月融资额最高的11月份持平。

其中，北大方正集团发行2014年首只点心债，规模12亿元、期限3年、债券未评级，票息5.875%。

由于发行人具有高科技背景且信用资质良好，本期债券受到海外投资者热捧，二级市场价格一度大幅跳升。

此后，北大方正集团又以101.2元的价格追加发行8亿元债券，使得本期方正债的总发行规模达到20亿元。

**大量新券供给冲击二级市场**

近期，高等级债券中收益率过低或信用利差过窄的老券受到的负面影响最为明显。

前瞻地看，今年上半年新券供给压力持续存在，收益率过低的高等级债券价格或将继续承压。

比较而言，低等级债券的表现较好。投资者倾向于通过信用下沉来增厚票息保护，以抵御基准利率上行的风险，因此，信用资质较弱的债券近期表现更为突出。

**当代置业信用分析**

该公司的优势包括： 一是物业开发项目具有明显特点，专注于国内绿色舒适节能物业发展并形成针对多个细分市场的多元化产品线；

二是盈利能力强，物业产品较普通住宅有较高的溢价率；三是短期偿债能力强。

需关注的因素有，该公司物业销售的区域过于集中且土地储备面积低； 融资成本偏高，近期两次大规模债权融资导致利息支出压力加大，长期偿债能力削弱。

综合考虑，当代置业的中信内部评级为E1级别，相当于国内外部评级的A+级别。(完)