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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 16:08 BJT

欧洲个股：德意志银行下跌5.1%，此前公布第四季意外录得亏损

路透法兰克福1月20日 - 德意志银行 下跌5.1%，此前公布第四季意外录得税前亏损11.5亿欧元，因诉讼官司和重组而列支高额成本，该银行并警告称2014年将面临进一步的挑战和改革。 (完)
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