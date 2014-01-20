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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 17:11 BJT

《独家新闻》中国央行试点地方金融机构SLF操作，额度1,200亿元--消息

路透上海1月20日 - 三位消息人士周一透露，中国央行已批准地方法人金融机构进行常备借贷便利(SLF)操作试点，额度总计1,200亿元人民币，可循环使用。

消息人士并透露，当隔夜、七天和14天期回购利率分别高于5%、7%和8%时，地方法人金融机构可向央行申请SLF操作。

“是收到文了，有抵押物就能问央行借钱，但基层不太关心，还不知怎么用。”其中一位了解情况的人士表示。

路透就以上消息联系央行，相关人士对此未予置评。

消息人士还表示，获准试点的地区包括江苏、河南、广东、浙江等共计10个省。

借鉴国际经验，中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利。主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。(完) (发稿 路透中文部)
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