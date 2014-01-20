《独家新闻》中国央行试点地方金融机构SLF操作，额度1,200亿元--消息

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透上海1月20日 - 三位消息人士周一透露，中国央行已批准地方法人金融机构进行常备借贷便利(SLF)操作试点，额度总计1,200亿元人民币，可循环使用。
消息人士并透露，当隔夜、七天和14天期回购利率分别高于5%、7%和8%时，地方法人金融机构可向央行申请SLF操作。
“是收到文了，有抵押物就能问央行借钱，但基层不太关心，还不知怎么用。”其中一位了解情况的人士表示。
路透就以上消息联系央行，相关人士对此未予置评。
消息人士还表示，获准试点的地区包括江苏、河南、广东、浙江等共计10个省。
借鉴国际经验，中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利。主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。对象主要为政策性银行和全国性商业银行。期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。(完) (发稿 路透中文部)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。