《交易视点》中国经济增速放缓、资金成本偏高制约转债行情--中信证券

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透北京1月20日 - 中国中信证券最新发布的2013年信用产品投资策略报告认为，中国经济增速放缓、资金成本偏高将继续制约转债行情，今年转债投资机会主要来源于偏股型品种的波段操作，二月新股发行暂缓可能催生蓝筹股和转债小幅反弹，但技术性反弹空间有限，加仓必要性不大。
当前，投资者可以保留中等仓位，持有平安、中行、重工转债；民生转债下修议案公布后走势低于预期，属于投机品种，需根据风险偏好决定持仓。
**资金面骤然趋紧，A股和转债市场小幅下跌**
上周前3个交易日资金面相对宽松，但一月份财政缴款和春节现金走款导致资金成本逐步上升，IPO密集发行加剧了资金的波动。
1月17日（上周五）资金面骤然趋紧，上交所1天回购利率峰值为40%，全天加权利率高达10%，银行间7天回购加权利率上升至5.2%。
资金面的骤紧拖累蓝筹股和转债市场表现，全周上证指数跌幅-0.4%，转债指数跌幅-0.5%，银行转债表现低迷。
**关注货币政策是否微调**
12月M2同比增速13.6%，低于市场预期（13.8%）。2013年上半年外汇占款持续流入和同业业务快速增长导致M2增速过快，前5月M2月度同比增速在15.2%-16.1%之间，远高于年初央行设定的13%目标。
在外管局5月份出台20号文之后，外汇占款过快增长的现象得到抑制，而6月份的“钱荒”导致监管层对银行同业业务的监管加强，银行主动降低同业杠杆、降低期限错配，M2同比增速在下半年逐步回落至 13.6%，已经接近于央行目标。
鉴于当前经济已经出现放缓趋势，不排除2014年央行货币政策从偏紧转向稳健，届时将对股市和债市构成较大利好，需要密切跟踪。
**债市收益率短期震荡，蓝筹股在春节前难有机会**
债市方面，年初以来收益率的下行源于资金面相对宽松、经济增速放缓和CPI低于预期，后续直至春节前，资金面料将趋紧，利率产品和中高等级信用债收益率将呈现震荡走势，低等级信用债仍有下跌风险。
股市方面，对经济下滑的担忧和IPO分流存量资金导致近期蓝筹股持续低迷，新股成为市场热点且即将密集上市，预计蓝筹股在春节之前难有机会。
**转债投资策略**
当前转债市场缺乏机会，一是经济下滑、新股发行导致蓝筹股承压，二是债市收益率较高，导致机会成本较高，中行转债等具有债底保护的转债性价比可能不如纯债。
这一形势下，今年的转债投资机会主要来源于偏股型品种的波段操作，二月份新股发行暂缓可能催生蓝筹股和转债的小幅反弹，但技术性反弹空间有限，加仓转债的必要性不大。
当前，投资者可以保留中等仓位，持有平安、中行、重工转债；民生转债下修议案公布后走势低于预期，属于投机品种，需根据风险偏好决定持仓。
**民生转债**
下修议案若通过，转债价格将达100-105元；若被否决，由于债 底只有79元，转债价格将跌至90元以内。
从长远发展角度，股东应支持下修议案，但变数确实存在，例如新希望系以7%的持股比例获得18个董事会席位中的2席，为保证在董事会的话语权，或将不支持下修。(完)
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