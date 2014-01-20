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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 16:30 BJT

表格：1月10日止日本生胶库存增5%至13,164吨，升至七个月高位

路透1月20日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，1月10日止的10日内，日本生胶库存为13,164吨，较10日前的水准增加5%，升至七个月高位。

该库存是6月10日的13,209吨以来最高。

以下为分类库存数据(单位：吨)：

种类 1月10日 12月31日 12月20日 12月10日 11月30日 11月20日

生胶 13,164 12,560 　11,965 11,351 　 10,875 9,320

天然乳胶 547 584 　 560 538 553 437

合成胶(固体) 1,267 1,216 1,234 1,200 1,401 1,431

合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23(完) (编译 张若琪 审校 隋芬)
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