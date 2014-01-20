表格：1月10日止日本生胶库存增5%至13,164吨，升至七个月高位

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透1月20日 - 日本橡胶贸易协会周一公布的数据显示，1月10日止的10日内，日本生胶库存为13,164吨，较10日前的水准增加5%，升至七个月高位。
该库存是6月10日的13,209吨以来最高。
以下为分类库存数据(单位：吨)：
种类 1月10日 12月31日 12月20日 12月10日 11月30日 11月20日
生胶 13,164 12,560 11,965 11,351 10,875 9,320
天然乳胶 547 584 560 538 553 437
合成胶(固体) 1,267 1,216 1,234 1,200 1,401 1,431
合成乳胶(D.R.C.) 23 23 23 23 23 23(完) (编译 张若琪 审校 隋芬)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。