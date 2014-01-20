《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透香港1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:25时,1港元=0.78021人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元)B股股价(港元)A/B股比价 万科 7.13 11.90 0.77 深物业 6.74 6.10 1.42 南玻 7.59 6.10 1.59 深康佳 3.69 2.70 1.75 ST中华 5.99 2.67 2.88 ST中冠 8.86 4.21 2.70 深深宝 7.08 5.85 1.55 深华发 6.13 3.48 2.26 深赤湾 14.38 13.97 1.32 招商地产 17.20 18.70 1.18 特力 8.18 5.76 1.82 飞亚达 6.59 6.21 1.36 一致药业 50.60 39.80 1.63 深深房 3.30 2.78 1.52 ST盛润 5.52 5.00 1.42 深南电 4.12 2.60 2.03 深纺织 7.55 5.65 1.71 方大集团 5.67 3.07 2.37 深国商 19.02 11.62 2.10 深赛格 5.16 3.04 2.18 宝石 19.77 11.08 2.29 小天鹅 8.67 9.06 1.23 粤高速 2.66 2.49 1.37 晨鸣纸业 4.26 3.72 1.47 ST珠江 3.55 2.52 1.81 美菱电器 4.51 4.41 1.31 大冷股份 9.07 6.72 1.73 粤电力 4.49 4.58 1.26 佛山照明 8.68 6.50 1.71 江铃汽车 25.82 29.70 1.11 沙隆达 10.96 7.64 1.84 苏常柴 6.17 4.49 1.76 威孚高科 27.32 25.00 1.40 古井贡酒 22.90 17.75 1.65 ST东海 4.84 4.35 1.43 长安汽车 10.37 15.30 0.87 京东方 2.06 1.86 1.42 鲁泰 9.66 10.60 1.17 本钢板材 2.61 2.43 1.38 张裕 24.36 21.38 1.46 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。