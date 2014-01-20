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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 16:49 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收低，去年宏观数据符合预期影响甚微

* 人民币即期收低
    * 中间价小幅走弱
    * 交投清淡波动区间狭窄
    * 预期中的全年数据影响甚微

 (更新收盘报价)
    路透北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周一收低，跟随中间价小幅走弱。周
一美国市场因马丁路德金纪念日休市，国内汇市的购汇盘承压，结汇盘亦因当前价位接近人
民币涨停价而显得谨慎。
    
    交易员称，中国去年第四季和全年GDP增速均为7.7%，数据基本符合预期，汇市几无反
应，交投淡静，波动区间更趋窄幅。
        
    “市场挺清淡的，...对宏观数据，汇市一向对数据比较滞后和迟钝，今天也没太多反
应。”上海一银行的交易员称。
    
    上述交易员并称，美国休市影响了今日的购汇情绪，而1月份一般也算是结汇的小高峰
，但当前价格已经很接近人民币涨停价，所以步调谨慎，目前6.05是较强的阻力位。
    
    1月份会有一个结汇的小高峰，是因为人民币单边升值预期下，企业一般在1月份就借来
美元贷款，然后换成人民币，到年末的时候再买回来进行还贷，以减少汇兑的损失。
    
    中国去年四季度和全年经济增速均为7.7%，基本符合预期。业内人士指出，外需好转加
上国内消费稳中有升，将扶助2014年宏观经济继续保持平稳，为深化改革铺平道路，但同时
也要关注金融和地方债务领域的风险。 
                      
    全球汇市方面，美元兑欧元周一创两个月高点，上周强劲反弹，因此前数据大多向好，
令市场相信美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续逐步缩减购债。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元                       今日            上日      升贬
             即期成交价格                  6.0527         6.0502     -0.04%
                   中间价                  6.1083         6.1041     -0.07%
             成交额                       189亿美元                     
                                                                        
           日内相对于中间价最大波幅   0.94% (上限±1%)      日高      日低
                 日内波动幅度(pips)          32           6.0507    6.0539 
             2014年来即期升贬值幅度         0.02%                           
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX          150                        
                                 S>                                 
                                                                        
 离岸人民币市场,北京时间16:37               今日            上日        
              1年期NDF                    6.0945/80        6.098        
                      CNH即期             6.0226/36        6.0223       
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李文科/李然; 审校 吴云凌/黄凯/杨淑祯)
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