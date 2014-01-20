更新版 1-中国汇市：人民币即期收低，去年宏观数据符合预期影响甚微

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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* 人民币即期收低 * 中间价小幅走弱 * 交投清淡波动区间狭窄 * 预期中的全年数据影响甚微 (更新收盘报价) 路透北京1月20日 - 人民币兑美元即期 周一收低，跟随中间价小幅走弱。周 一美国市场因马丁路德金纪念日休市，国内汇市的购汇盘承压，结汇盘亦因当前价位接近人 民币涨停价而显得谨慎。 交易员称，中国去年第四季和全年GDP增速均为7.7%，数据基本符合预期，汇市几无反 应，交投淡静，波动区间更趋窄幅。 “市场挺清淡的，...对宏观数据，汇市一向对数据比较滞后和迟钝，今天也没太多反 应。”上海一银行的交易员称。 上述交易员并称，美国休市影响了今日的购汇情绪，而1月份一般也算是结汇的小高峰 ，但当前价格已经很接近人民币涨停价，所以步调谨慎，目前6.05是较强的阻力位。 1月份会有一个结汇的小高峰，是因为人民币单边升值预期下，企业一般在1月份就借来 美元贷款，然后换成人民币，到年末的时候再买回来进行还贷，以减少汇兑的损失。 中国去年四季度和全年经济增速均为7.7%，基本符合预期。业内人士指出，外需好转加 上国内消费稳中有升，将扶助2014年宏观经济继续保持平稳，为深化改革铺平道路，但同时 也要关注金融和地方债务领域的风险。 全球汇市方面，美元兑欧元周一创两个月高点，上周强劲反弹，因此前数据大多向好， 令市场相信美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续逐步缩减购债。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0527 6.0502 -0.04% 中间价 6.1083 6.1041 -0.07% 成交额 189亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 32 6.0507 6.0539 2014年来即期升贬值幅度 0.02% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX 150 S> 离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日 1年期NDF 6.0945/80 6.098 CNH即期 6.0226/36 6.0223 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科/李然; 审校 吴云凌/黄凯/杨淑祯)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。