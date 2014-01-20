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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 16:44 BJT

全球金市：金价创近六周高点，铂金因南非罢工而上扬

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价格 变动 涨跌%

现货金 1254 0.38 0.03

现货银 20.28 0.02 0.1

现货铂金 1459 8.39 0.58

现货钯金 745.5 -1.7 -0.23

COMEX期金 1253.7 1.8 0.14

COMEX期银 20.295 -0.009 -0.04

汇率

欧元/美元 1.3546

美元指数 81.139

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 王洋)
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