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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 16:38 BJT

标题新闻：意大利南部0712GMT发生4.4级地震，震源深度14.5公里，无伤亡和重大损失报告--UGS

注：UGS为美国地质调查局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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