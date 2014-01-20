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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 16:46 BJT

新兴汇市：马币触及四个月低点，中国GDP的提振影响短暂

亚洲 当日 今年以来 2013年

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坡元 1.2763 1.2760 -0.02 -1.03 1.2632

台币 30.256 30.221 -0.12 -1.01 29.950

韩元 1063.77 1059.70 -0.38 -0.79 1055.40

泰铢 32.84 32.83 -0.03 +0.06 32.86

菲律宾披索 45.08 45.00 -0.17 -1.50 44.40

印尼卢比 12112.00 12085.00 -0.22 +0.40 12160.00

印度卢比 61.55 61.54 -0.02 +0.41 61.80

马币 3.3150 3.2970 -0.54 -1.19 3.2755

人民币 6.0522 6.0502 -0.03 +0.03 6.0539

(完)

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