更新版 1-香港个股：中海油2014年产量目标按年升4%，资本开支最多增1/3

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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* 中海油今年产量目标按年升4%至4.22-4.35亿桶油当量
* 2014年增资本开支至多33%，以加大勘探力度
* 估计2013年净产量为4.12亿桶油当量 (新增细节)
路透香港1月20日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油 周一公布，2014年的净产量目标为4.22-4.35亿桶油当量，以中位数计较去年完成的净产量增加4%；公司今年并将增加资本开支至多33%，加大勘探开发力度。
该公司的声明表示，预计2014的产量目标是基于布伦特油价每桶102美元的假设，该产量目标中尼克森占6,900万桶油当量。而2013年的油气净产量估计为4.12亿桶油当量（假设布伦特油价每桶为108.8美元），其中来自尼克森的产量贡献预计占6,100万桶油当量。在扣除尼克森的贡献后，中海油去年的净产量为3.51亿桶油当量，接近原来目标3.38-3.48亿桶油当量的高端。
为加大勘探开发力度，中海油预计今年的资本开支为1,050-1,200亿元人民币，较去年预测的905亿元高出16-33%；尼克森资本支出约占19%。其中，勘探、开发和生产资本化投资分别约占19%、65%和14%。公司预计这些投资将支持未来的产量和储量增长。
“今年，在行业成本上升的压力下，公司将通过切实有效的资本开支计划，确保资金的有效利用，以支持公司未来的发展。”中海油席财务官钟华表示。
中海油首席执行官李凡荣表示，公司维持2011-2015年产量年度复合增长率6-10%的目标。
该公司去年2月完成收购加拿大尼克森公司，令产量进一步提升。
年内，中海油将有7至10个新项目投产。公司持有36.5%权益并担任作业者的英国北海Golden Eagle油田预计于2014年底投产，高峰日产量约为7万桶油当量。预计今年全年有约20个新项目在建。
中海油今天收高0.72%，报13.96港元。（完）
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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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