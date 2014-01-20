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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 17:32 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦1月20日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周五跌破1.3550美元和100日移动均线，意味着在终未突破1.3700区域后，几天内很可能跌向1.3300区域和11月低位。若下破1.3520美元下方和12月低点，将促成这一走势。

美元/日圆：上周的反弹在104.80的趋势线阻力位遇阻。这一趋势线自近期高位105.50日圆拉出。若跌破103.70，可能意味着将回落到上周低位102.90，且可能跌向102.00。只有突破105.50，未来才会升向108.00。

欧元/英镑：上周未能突破50日移动均线0.8352英镑，预示着可能走向11个月低位0.8230，且较长期目标位继续指向0.8160/70英镑。任何反弹预计会在0.8270和0.8320英镑遇阻。

英镑/美元：上周五大涨走势止步于1.6460美元，此前在1.6300寻得支撑。我们预期英镑/美元能脱离当前1.6250到1.6550区间。头肩形态仍需确认，不过需先跌破1.6250才会触发下一步走势。若能突破1.6520水准，头肩形态将被否认，且英镑未来可望升回1.6620美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3557 1.3539 +0.13 -1.37 1.3745

美元/日圆 104.15 104.29 -0.13 -1.09 105.30

欧元/日圆 141.18 141.06 +0.09 -2.39 144.63

美元/瑞郎 0.9098 0.9099 -0.01 +1.90 0.8928

英镑/美元 1.6443 1.6421 +0.13 -0.68 1.6556

美元/加元 1.0949 1.0960 -0.10 +3.10 1.0620

澳元/美元 0.8795 0.8778 +0.19 -1.32 0.8913

新西兰元/美元 0.8223 0.8257 -0.41 +0.21 0.8206

欧元/瑞郎 1.2334 1.2322 +0.10 +0.51 1.2271

欧元/英镑 0.8244 0.8242 +0.02 -0.64 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.7782 8.7570 +0.24 -0.78 8.8474

美元/挪威克朗 6.1624 6.1515 +0.18 +1.58 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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