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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 17:15 BJT

中东情势：IAEA报告显示伊朗已开始落实协议，暂停敏感的核子活动

路透维也纳1月20日 - 根据路透取得的文件显示，伊朗已经根据其与世界大国达成的历史性协议，暂停其大多数敏感的核子活动，为西方国家松绑对伊朗的制裁铺平道路。

国际原子能总署(IAEA)的报告并称，伊朗已开始稀释其浓缩铀浓度(完) (编译 李婷仪 审校 王洋)
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