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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 17:15 BJT

重发-中东情势：伊朗停止Natanz核电站的高浓度铀浓缩活动--国家电视台

(重发以补上标题漏字)

路透安卡拉1月20日 - 一位伊朗官员周一对国家电视台称，伊朗已经根据与全球主要大国达成的协议，停止了Natanz核电站的高浓度铀浓缩活动。

根据11月在日内瓦达成的协议，伊朗将暂停其浓度20%的铀浓缩活动，以换取国际社会放松对其实施的经济制裁。

国家电视台援引该国原子能组织副主管Behrouz Kamalvandi的话称：“Natanz核电站20%的铀浓缩活动已开始暂停，国际原子能总署(IAEA)检查人员将前往Fordow电站。”(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
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