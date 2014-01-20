人民币衍生品：外汇掉期继续下挫，年初远期结汇压力引发美元多头止损

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透北京1月20日 - 中国境内外汇掉期市场中，美元兑人民币掉期 周一继续下挫，一年期美元升水创出2012年4月初以来新低，交易人士认为，主要原因是客盘远期结汇压力引发美元多头止损。
“近端报价暴跌已经导致长期限的多头无法支撑杠杆成本，在年初利润基数不大的情况下，很容易止损。”一股份行交易员解释。
年初时企业押注于全年人民币继续升值，并通过远期结汇重新安排头寸，形成较大的远端美元卖压，多头止损出逃引发年初以来掉期的几波下挫。
北京时间16:40时，一年掉期 美元升水成交于150个点子，较上日收盘时235个点子继续下挫，日内一度触及140个点子的低点。短端方面一个月掉期 美元升水成交于22个点子，较年初时120个点子水平大幅缩水。
但上述交易员认为，就长期而言，目前跌到这个位置已经具有比较好的投资价值，只要中美两国利差保持目前的水平，进一步下跌的风险实际已经不大。
即期方面，人民币兑美元即期 周一收低，跟随中间价小幅走弱。周一美国市场因马丁路德金纪念日休市，国内汇市的购汇盘承压，结汇盘亦因当前价位接近人民币涨停价而显得谨慎。
春节长假前的资金备付高峰逐渐来临，市场流动性已显趋紧迹象。为缓和跨节资金的供需矛盾，央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。市场人士指出，21天逆回购能完整跨越春节长假，且本周二和周四都可申报需求，为机构提供了选择余地，在目前跨节资金难觅的情况下，料需求量不小。 （完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。