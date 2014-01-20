人民币衍生品：外汇掉期继续下挫，年初远期结汇压力引发美元多头止损

路透北京1月20日 - 中国境内外汇掉期市场中，美元兑人民币掉期 周一继续下挫，一年期美元升水创出2012年4月初以来新低，交易人士认为，主要原因是客盘远期结汇压力引发美元多头止损。

“近端报价暴跌已经导致长期限的多头无法支撑杠杆成本，在年初利润基数不大的情况下，很容易止损。”一股份行交易员解释。

年初时企业押注于全年人民币继续升值，并通过远期结汇重新安排头寸，形成较大的远端美元卖压，多头止损出逃引发年初以来掉期的几波下挫。

北京时间16:40时，一年掉期 美元升水成交于150个点子，较上日收盘时235个点子继续下挫，日内一度触及140个点子的低点。短端方面一个月掉期 美元升水成交于22个点子，较年初时120个点子水平大幅缩水。

但上述交易员认为，就长期而言，目前跌到这个位置已经具有比较好的投资价值，只要中美两国利差保持目前的水平，进一步下跌的风险实际已经不大。

即期方面，人民币兑美元即期 周一收低，跟随中间价小幅走弱。周一美国市场因马丁路德金纪念日休市，国内汇市的购汇盘承压，结汇盘亦因当前价位接近人民币涨停价而显得谨慎。