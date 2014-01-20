更新版 1-《独家新闻》中国央行扩大SLF受惠面至中小金融机构，助缓资金面结构性失衡

* 中国央行开展地方金融机构SLF操作试点--消息

* 试点额度总计1,200亿元人民币--消息

* SLF受惠面扩大，有助缓和资金机构性失衡

* 央行资金投放更精准，增强货币政策针对性

* 央行并已通过SLF向大型银行提供流动性 (新增市场评论和更多背景)

路透北京/香港/上海1月20日 - 消息人士周一透露，中国央行已开展地方金融机构常备借贷便利(SLF)操作试点。原本只面向大型银行的SLF受惠面进一步扩大，有助缓和一直以来的资金结构性失衡问题。

市场人士并指出，中小银行平时更多扮演的是资金融入方的角色，因此在资金紧张时更显无助，只能待大行流动性转好后才能看到希望，此次SLF操作向中小金融机构开放，能更为精准实施资金投放，增强货币政策的针对性和有效性。

此外，央行还能通过SLF操作，在春节长假前与公开市场一道，平缓资金面的剧烈波动。

而针对现金大量投放等节假日因素对市场流动性的影响，中国央行周一在其官方微博表示，已通过常备借贷便利向大型商业银行提供短期流动性，且周二还将进行逆回购操作，继续提供短期流动性支持。

多位消息人士稍早透露，中国央行已批准地方法人金融机构进行常备借贷便利(SLF)操作试点，额度总计1,200亿元人民币，可循环使用。

“是收到文了，有抵押物就能问央行借钱，但基层不太关心，还不知怎么用。”其中一位了解情况的人士表示。

华东一银行交易员称，“城商行、农商行（对SLF的）需求应该挺大的，因为平时主要方向也是（资金）融入，之前SLF都是通过大行的口径来做，大行的实际需求也没有那么多，很多还是放给中小银行了。”

该交易员指出，此举虽对市场整体资金面不会有太大影响，总量还是央行来调控的，但中小银行更有主动权了，肯定是个利好。

北京一券商分析师称，央行这么做应该是为了防范地方的流动性风险爆发，直接输血到结构性短缺的机构。

此次试点SLF操作的地方法人金融机构包括城商行、农商行、农村合作银行和农信社四类。

借鉴国际经验，中国人民银行于2013年初创设了常备借贷便利。主要功能是满足金融机构期限较长的大额流动性需求。此前的操作对象主要为政策性银行和全国性商业银行，期限为1-3个月。利率水平根据货币政策调控、引导市场利率的需要等综合确定。常备借贷便利以抵押方式发放，合格抵押品包括高信用评级的债券类资产及优质信贷资产等。

**有助平缓节前资金波动**

另一地方银行交易员则称，通过SLF操作直接把资金发放给中小机构，从而有利于避免大行借SLF等套利的行为；同时，央行地方分行的权力因此亦有明显加强。

央行总行对试点省级分支机构开展SLF实行限额管理，此次试点的总限额为1,200亿元。试点分支机构可根据流动性需求变化情况向总行上报申请调整限额。此外，试点分支机构已发放的短期再贷款到期收回，不再新发放。

消息人士并透露，SLF期限分为隔夜、七天和14天三个档次，今年春节前，隔夜、七天和14天三个档次利率暂定为5%、7%和8%，若拆借和回购利率达到或突破上述利率水平时，央行分支机构要按此利率向符合条件的地方法人金融机构提供流动性支持。

中国银行间市场周一资金紧势未改，主要回购利率均跳涨逾百点。 由于春节长假前的资金备付高峰逐渐来临，市场流动性已显趋紧迹象。为缓和跨节资金的供需矛盾，中国央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。

消息人士还表示，获准试点的地区包括江苏、河南、广东、浙江等共计10个省。

路透就以上消息联系央行，相关人士对此未予置评。

央行此前曾表示，常备借贷便利是在银行体系流动性出现临时性波动时运用。2013年春节前,中国人民银行通过常备借贷便利解决了部分商业银行因现金大量投放产生的资金缺口；同时，6月份，在货币市场受多种因素叠加影响出现波动时，中国人民银行通过常备借贷便利向贷款符合国家产业政策和宏观审慎要求等的金融机构提供了流动性支持。

央行网站数据显示，2013年6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。

此外，2013年1月，立足现有货币政策操作框架并借鉴国际经验，中国人民银行还创设了短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations,SLO），作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。(完) (发稿 路透中文部)