更新版 1-台湾数据：12月外销订单金额创新高且远优于预期，1月可望延续力道

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路透台北1月20日 - 台湾去年12月外销订单金额创新高且远优于预期，经济部认为今年1月有机会延续12月的接单情况，年增率可望录得正成长。

经济部统计处处长林丽贞指出，如果台湾今年1月的单月外销金额站上400亿美元，今年第一季的接单情况可以正向看待。去年1月同期的外销订单金额为371亿美元。

〞最近有一些厂商表示今年景气比较好，今年第一季跟去年第一季比，可能会好一点。〞她称。

她并指出，手持装置是新的机会，但也面临国际激烈竞争；而面板在12月的表现已见减幅缩小，但国际面板产能还是过剩，都是需要注意的地方。而美国的QE(量化宽松)退场时程也会影响全球经济表现。

台湾经济部周一公布，12月外销订单较上年同期大增7.4%，其金额为423.1亿美元创下单月新高，其增幅远优于市场预估年增1.99%。

经济部新闻稿并表示，去年全年外销订单4,429.3亿美元，亦为历年新高。

产品别方面，经济部表示，资讯通信及电子产品全年接单为历年最高。 去年全年外销订单年增率为0.4%，其中来自美国、欧洲、中国和东协六国的接单均创下新高水位。

经济部另对厂商调查显示，受春节假期影响，今年第一季外销订单将较去年第四季减少。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2013年12月 2013年11月

外销订单 +7.4 +0.8

路透调查 +1.99

订单区域

中国大陆(含港) +6.9 -1.3

美国 +6.5 -4.0

欧洲 +11.0 +9.8

日本 +9.3 +6.7

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