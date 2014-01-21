新债招标：中国国开行一、三及五年增发债收益率远低预期--业内人士

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海1月21日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的一年、三年和五年增发债收益率均明显低于预期，其中一年期中标收益率为5.0047%，市场预测均值为5.08%。
三年期加权中标收益率为5.6030%，市场预测均值为5.72%；五年期中标收益率为5.7057%，市场预测均值5.81%。
业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为2.46倍、3.53倍和2.38倍。
国开行周一午后调降了今日"福娃债"的增发规模，并新增对剩余期限约三个月的2007年第五期固息金融债070205再次增发；七年和10年增发债、及070205增发将在北京时间11:10结束，市场对七和10年增发债的预测均值为5.88%和5.90%。
2014年第1-5期增发债具体发行条款如下：
第1-5期增发债
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发行上限 1年30亿元；3年80亿元；5年60亿元；7年40亿元；10年50亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：1月21日9:30-10:30
7/10年：1月21日9:30-11:10
招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标
缴款日 2月10日
起息日 3/5/7年：1月14日
1/10年：1月20日
分销期 1月26日-2月10日
上市日 1年：2月12日
3/5/7/10年：2月14日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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此前第1-5期债各次发行利率(收益率)如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --
(加权)
(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%
1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --
(加权)
1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --
(加权) (完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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