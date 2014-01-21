新债招标：中国国开行一、三及五年增发债收益率远低预期--业内人士

国开行周一午后调降了今日"福娃债"的增发规模，并新增对剩余期限约三个月的2007年第五期固息金融债070205再次增发；七年和10年增发债、及070205增发将在北京时间11:10结束，市场对七和10年增发债的预测均值为5.88%和5.90%。