重温稿-《中国新债预测》国开行调降"福娃债"增发规模，短端表现料仍略优

* 招标品种: 国开行第1-5期增发债

* 期限及金额上限：1/3/5/7/10年 30/80/60/40/50

* 招标时间: 周二(21日) 1/3/5年：9:30-10:30

* 7/10年： 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 5.03%-5.15%、5.67%-5.75%、5.77%-5.85%、5.82%-5.95%、5.85%-5.96%

* 预测均值: 5.08%、5.72%、5.81%、5.88%、5.90%

路透上海1月20日 - 中国国家开发银行 周一午后调降明日“福娃债”增发量，并新增加再次增发剩余期限约三个月的2007年第五期固息金融债，总发行规模则维持不超过300亿元。

路透调查显示，本轮福娃债缴款落在春节后，部分机构对资金展望偏乐观，料总体短端需求料仍会优于长端。

国开行刊登在中国债券信息网的公告显示，明日一年期品种的发行上限由60亿元人民币调降至30亿元，五年期从70亿元调降至60亿元，而新增的剩余期限约三个月的070205券 增发上限为40亿元。

“个人觉得现在短期品种更受青睐，在未来走势不明的情况下，参与短久期试探市场更安全吧。”上海一大型券商交易员称。

华东一商业银行交易员还提到，资金面已开始显紧，机构投标心态料将受明日公开市场操作影响，“还得看明天早上央妈的动作，今天早上21天的(逆回购)询量出来就带动了一小波买盘，IRS价格也下来不少。”

中国春节长假前的资金备付高峰逐渐来临，市场流动性已显趋紧迹象。为缓和跨节资金的供需矛盾，中国央行公开市场本周新增21天期逆回购需求申报，以防短期资金面出现剧烈波动。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.2496%、5.7269%、5.8087%、5.8779%和5.8907%。

资金方面，银行间市场周一21天期内质押式回购加权利率 多跳涨。市场人士表示，春节现金需求在逐步涌现，密集的新股发行亦有扰动，资金供不应求的情况非常严重。

本次增发的为国开行今年第1-5期金融债，其中1/5/10年期采用荷兰式招标，3/7年期采用美国式招标。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

国开行同时还将增发的2007年第五期固息金融债 为七年期固息债，剩余期限约三个月，票面利率3.82%，其上周五增发的中标收益率为4.9594%。

070205增发债缴款日为1月28日，上市日为2月8日，兑付日为2014年4月24日，采用荷兰式招标，招标时间为周二上午9:30-11:10，无承揽费及兑付手续费。

2014年第1-5期增发债具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 1年30亿元；3年80亿元；5年60亿元；7年40亿元；10年50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：1月21日9:30-10:30

7/10年：1月21日9:30-11:10

招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；1/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月10日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 1月26日-2月10日

上市日 1年：2月12日

3/5/7/10年：2月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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此前第1-5期债各次发行利率(收益率)如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权) (完)