路透基点：建滔积层板30亿港元再融资案获11家银行参贷--RLPC

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，已有11家银行参与建滔积层板控股有限公司的30亿港元(3.87亿美元)四年期联贷案；这笔贷款由两部分组成。
参贷额度正在最终确定过程中。
11家参贷银行包括：东亚银行、三菱东京日联银行、建银亚洲、彰化商业银行、第一商业银行、恒生银行、华南商业银行、马来亚银行、兆丰国际商业银行、瑞穂银行和三井住友银行。
如此前报导，渣打银行担任牵头行兼簿记行。
该项融资全部由渣打银行承销，分为18亿港元四年定期贷款和12亿港元四年循环信贷两部分。
融资所得将用于2012年5月签订的30亿港元四年期贷款的再融资。前次贷款有20家银行参贷，包括花旗银行、汇丰银行和渣打银行；最高综合收益为288个基点，平均期限为三年，利率较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)高245个基点。
本次贷款还将用于资本支出和普通营运资本。
此次贷款利率为Hibor/Libor加码160个基点，平均期限为3.175年。
受邀银行分四个层级参与，可以港元或美元按比例承贷。
承贷4.5亿港元或以上者，可获得95个基点前端费用以及牵头行头衔，综合收益190个基点；承贷3.5－4.49亿港元者，可获得80个基点前端费用以及主办行头衔，综合收益185个基点；承贷2.5－3.49亿港元者，可获得63.5个基点前端费用以及安排行头衔，综合收益180个基点；承贷1.5-2.49亿港元者，可获得47.5个基点前端费用以及高级经理行头衔，综合收益175个基点。
本次贷款担保方包括建滔积层板控股有限公司的多家子公司：香港玻璃纤维有限公司、建滔积层板有限公司、Jamplan Marketing Ltd、日滔化工集团(香港)有限公司和忠信积层板(澳门离岸商业服务)有限公司。
借款方为建滔化工集团旗下公司，生产漂白牛皮纸、铜箔、玻璃纱和积层板。
2013年3月，母公司建滔化工集团完成了55亿港元的四年期定期贷款和循环信贷；综合收益250个基点，平均期限为3.4年，利率为较Hibor加码215个基点。 (完) (编译 朱晓军；审校 隋芬)
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
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