《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月21日

*工商时报：

--鸿海 集团在大陆四川成都投资的6代低温多晶矽面板（LTPS）投资案〞天亿显示科技〞，在2013年中意外喊停；但随着京东方 5.5代LTPS今年投产，友达 昆山厂转作6代LTPS生产线后，鸿海集团也决定重新启动天亿投资案。

--寿险业1.4兆台币资金参与公共建设添活水。行政院同意松绑寿险业投资建设BOT案限制，投资项目不以公益性大小作为是否参与之指标，除卫生医疗、社福、农产品批发市场等11项限制投资，电业、天然气待确认外，其余70项类别完全不设限，财政部最快农历年前将函释公告。

--兆丰金 上周已将并购及成为亚洲区域银行的评估报告送抵财委会，据已阅览整份报告的知情人士透露，兆丰金在报告中除已明确表示〞先并国内、再并海外〞顺序规划，且〞将花一年的时间找合适的并购对象〞，并点名在台湾并购将以〞补齐产品线〞为目标，因此在消金、财富管理及寿险三大领域具强项者，将优先被列为并购目标。

*经济日报：

--行政院将对地政士法提出覆议案，立法院将加开临时会处理。立法院长王金平表示，最快将可于本周四召开谈话会与全院委员会，周五投票处理覆议案。至于两岸服贸协议，民进党团强调，绝不同意在临时会中处理，不过，因国民党部分立委相当坚持要尽快完成服贸协议审查，不排除会〞突袭〞。

--英业达 董事长李诗钦表示，旗下主力产品商机的〞台风〞（意指高度成长的旋风）即将到来，英业达已经准备好跟着起飞，并以行动装置与太阳能产品成长幅度最令人期待。

--金管会出手整顿类定存保单，引起市场骚动。寿险公会理事长许舒博、富邦人寿董事长蔡明兴、中国人寿董事长王铭阳等寿险三巨头明（22）日将拜会金管会，向主委曾铭宗等官员陈情，说明近期商品监理措施可能引发的冲击。

--证券商积极布局财富管理业务，统计去年一整年，台湾龙头券商--元大宝来证券的财富管理受托资产规模已经突破200亿台币，加计有价证券信托则达300亿元，稳居业界第一。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。