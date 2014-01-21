《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月21日

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
*工商时报：
--鸿海 集团在大陆四川成都投资的6代低温多晶矽面板（LTPS）投资案〞天亿显示科技〞，在2013年中意外喊停；但随着京东方 5.5代LTPS今年投产，友达 昆山厂转作6代LTPS生产线后，鸿海集团也决定重新启动天亿投资案。
--寿险业1.4兆台币资金参与公共建设添活水。行政院同意松绑寿险业投资建设BOT案限制，投资项目不以公益性大小作为是否参与之指标，除卫生医疗、社福、农产品批发市场等11项限制投资，电业、天然气待确认外，其余70项类别完全不设限，财政部最快农历年前将函释公告。
--兆丰金 上周已将并购及成为亚洲区域银行的评估报告送抵财委会，据已阅览整份报告的知情人士透露，兆丰金在报告中除已明确表示〞先并国内、再并海外〞顺序规划，且〞将花一年的时间找合适的并购对象〞，并点名在台湾并购将以〞补齐产品线〞为目标，因此在消金、财富管理及寿险三大领域具强项者，将优先被列为并购目标。
*经济日报：
--行政院将对地政士法提出覆议案，立法院将加开临时会处理。立法院长王金平表示，最快将可于本周四召开谈话会与全院委员会，周五投票处理覆议案。至于两岸服贸协议，民进党团强调，绝不同意在临时会中处理，不过，因国民党部分立委相当坚持要尽快完成服贸协议审查，不排除会〞突袭〞。
--英业达 董事长李诗钦表示，旗下主力产品商机的〞台风〞（意指高度成长的旋风）即将到来，英业达已经准备好跟着起飞，并以行动装置与太阳能产品成长幅度最令人期待。
--金管会出手整顿类定存保单，引起市场骚动。寿险公会理事长许舒博、富邦人寿董事长蔡明兴、中国人寿董事长王铭阳等寿险三巨头明（22）日将拜会金管会，向主委曾铭宗等官员陈情，说明近期商品监理措施可能引发的冲击。
--证券商积极布局财富管理业务，统计去年一整年，台湾龙头券商--元大宝来证券的财富管理受托资产规模已经突破200亿台币，加计有价证券信托则达300亿元，稳居业界第一。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。